أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8500 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا،

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8500 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.1500بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.



ولامس الجنيه الإسترليني 0.7341أمام الدولار بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9221 بحلول الساعة 10:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3682 بحلول الساعة 10:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4468 بحلول الساعة 10:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا.



وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2691بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.0026بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4744بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، 20 يوليو 2021، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي بيان بالأسعار وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وجاءت على النحو التالي :

الدولار الأمريكي: 15.6400 جنيه للشراء، مقابل 15.7381 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: سجل 18.4630 جنيه للشراء، مقابل 18.5819 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني: 21.5394 جنيه للشراء، مقابل 21.6807 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري : 17.0037 جنيه للشراء، مقابل 17.1177 جنيه للبيع.

الـ100 ين يابانى: 14.2040 جنيه للشراء، مقابل 14.2969 جنيه للبيع.

الريـال السعودي: 4.1698 جنيه للشراء، مقابل 4.1961 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى: 52.0033 جنيه للشراء، مقابل 52.3468 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 4.2576 جنيه للشراء ، مقابل 4.2855 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 2.4137 جنيه للشراء، مقابل 2.4293 جنيه للبيع.