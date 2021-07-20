أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 20-7-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8477 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8477 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.6800 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7321أمام الدولار بحلول الساعة 10:37 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9182 بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3654بحلول الساعة 10:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4474بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2755 بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.9798بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4810 بحلول الساعة 10:19صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 20 يوليو 2021، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي بيان بالأسعار وفقا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وجاءت على النحو التالي :

الدولار الأمريكي: 15.6400 جنيه للشراء، مقابل 15.7381 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: سجل 18.4630 جنيه للشراء، مقابل 18.5819 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني: 21.5394 جنيه للشراء، مقابل 21.6807 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري : 17.0037 جنيه للشراء، مقابل 17.1177 جنيه للبيع.

الـ100 ين يابانى: 14.2040 جنيه للشراء، مقابل 14.2969 جنيه للبيع.

الريـال السعودي: 4.1698 جنيه للشراء، مقابل 4.1961 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى: 52.0033 جنيه للشراء، مقابل 52.3468 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 4.2576 جنيه للشراء ، مقابل 4.2855 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 2.4137 جنيه للشراء، مقابل 2.4293 جنيه للبيع.