أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 19 يوليو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8469 مقابل الدولار

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8469 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 7:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.9100بحلول الساعة 7:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7271أمام الدولار بحلول الساعة 7:47 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9192 بحلول الساعة 7:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3535بحلول الساعة 7:40بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4300بحلول الساعة 7:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2641 بحلول الساعة 7:29صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8703بحلول الساعة 7:29صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4802 بحلول الساعة 7:39صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين 19 يوليو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى .

فقد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 15.62جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 12.37 جنيه للشراء و 12.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم الأثنين 11.54 جنيه للشراء و 11.69جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 18.42 جنيه للشراء و 18.58 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى نحو 21.49جنيه للشراء و 21.78 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 16.86جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 2.47 جنيه للشراء و2.49 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.76جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأثنين فى البنك الأهلى 1.79جنيه للشراء و1.81جنيه للبيع .