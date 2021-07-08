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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 8-7-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8463 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 12:10 م, الخميس, 8 يوليو 21 12:10 م, الخميس, 8 يوليو 21

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ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثامن من يوليو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8463 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.8500 بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7252 أمام الدولار بحلول الساعة 11:02 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9177 بحلول الساعة11:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3444بحلول الساعة 11:09 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4353بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2567بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.7835 بحلول الساعة 10:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4804بحلول الساعة 10:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.60 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره أمس كان بـ 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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