أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من يونيو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8375 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.8500 بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7154 أمام الدولار بحلول الساعة 10:44 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9178 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3221 بحلول الساعة 10:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4196 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2284 بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.4973 بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4802 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من يونيو من العام 2021 ، داخل البنك الأهلي المصري.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 49.02 جنيه للشراء و52.14 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى 4.14 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الأهلى 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى لنحو 40.25 جنيه للشراء 41.59 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى مقابل الجنيه المصرى 21.66 جنيه للشراء و22.14 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.54 جنيه للشراء و40.72 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 3.99 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.