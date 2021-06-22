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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22-6-2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8405 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:36 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21 11:36 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يونيو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8405 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.4600 بحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7206 أمام الدولار بحلول الساعة 9:52 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 10:53 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3332بحلول الساعة 10:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4339بحلول الساعة 10:39صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2379 بحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5987حلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4722بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري


ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يونيو من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

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وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.59 جنيه وللبيع 15.69 جنيه

وسجل سعر اليورو للشراء سجل 18.47 جنيه وللبيع 18.70 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني يسجل 21.49 جنيه وللبيع 21.83 جنيه

وسجل سعر الريال السعودي يسجل 4.15 جنيه ، وللبيع 4.18 جنيهاً .

وسجل سعر الدينار الكويتي سجل 48.98 جنيه و 52.14 جنيه للبيع .

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بقلم محمد عبد السند

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