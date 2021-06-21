أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 21 يونيو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8408 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الحادي والعشرين من يونيو عام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8408 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.9200 بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7216 أمام الدولار بحلول الساعة 11:18 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9208 بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3324 بحلول الساعة 11:09 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4355 بحلول الساعة 10:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2443 بحلول الساعة 11:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.6643 بحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4686 بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الإثنين كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الإثنين إلى 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الإثنين.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 18.45 جنيه للشراء و18.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى لنحو 21.48 جنيه للشراء و21.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و17.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.10 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.