أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 3 يونيو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8200 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الثالث من يونيو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8200 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.7300 بحلول الساعة 10:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7050 أمام الدولار بحلول الساعة 10:52 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8998 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2930 بحلول الساعة 10:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي1.3854 بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2061بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3127 حلول الساعة 10:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.3909 بحلول الساعة 10:49صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس الموافق الثالث من يونيو والتى جاءت كالتالى:

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مسجلا 19.02 للشراء، 19.20 جنيه للبيع، مقابل 19.06 للشراء، 19.21 جنيه للبيع.

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 22.09 جنيه للشراء، 22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.05 جنيه للشراء، 22.25 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى مسجلا 49.15 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.