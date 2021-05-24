أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 24 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8193 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرون من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8193 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.8900 بحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7077 أمام الدولار بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8980 بحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2948بحلول الساعة 11:49 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3945بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2068 بحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3500 بحلول الساعة 11:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4302 بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

وننشر”المال” سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق الرابع والعشرون من مايو من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.98 جنيه للشراء، 19.22 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 22.05 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس.

انخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.08 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.11 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.