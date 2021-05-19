أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 19 مايو2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8171 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8171 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.9800 بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7048 أمام الدولار بحلول الساعة 8:55 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8975 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2847بحلول الساعة 8:50بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 8:50 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2058 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.2115 حلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4271 بحلول الساعة 9:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

فقد استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.96 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع .

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.05 جنيه للشراء، 22.26 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع .