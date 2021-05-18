أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8185 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8185 مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.8800 بحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7033أمام الدولار بحلول الساعة 11:14صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8971 بحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2817بحلول الساعة 11:00 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3787بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2021 بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.2254بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4221بحلول الساعة 11:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

تقدم صحيفة المال أسعار العملات اليوم الإثنين 17 مايو 2021، أمام الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديثات المقدمة البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي 18.96 جنيه للشراء، 19.11جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي 21.05 جنيه للشراء، 22.27 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 49.10 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.