أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 17 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8236 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق السابع عشر من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8236 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.2200 بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7088 أمام الدولار بحلول الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9016 بحلول الساعة 9:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2898 بحلول الساعة9:40بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3873بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2121 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.2520 بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4391 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

تقدم صحيفة المال أسعار العملات اليوم الإثنين 17 مايو 2021، أمام الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديثات المقدمة البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.93 جنيه للشراء، 19.08جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 4.15 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي 21.97 جنيه للشراء، 22.16 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.