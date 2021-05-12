أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 12 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8239 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا،

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من مايو من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8239 مقابل الدولار، بحلول الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.7600 بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7075 أمام الدولار بحلول الساعة 12:15صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9037بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2807بحلول الساعة 12:09 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3822بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2084 بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.2608 بحلول الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4405 بحلول الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري



وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

استقرت أسعار العملات العربية و الأجنبية، اليوم الأربعاء 12 مايو2021، أمام الجنيه المصرى، عند نفس مستوي أسعار الأمس، تزامنا مع تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الأربعاء حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وثبت سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، 18.92 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى, عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.23 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم ، عند 49.01 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.