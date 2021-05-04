أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من مايو من عام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3700 بحلول الساعة 11:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7204 أمام الدولار بحلول الساعة 11:53 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9150بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2958 بحلول الساعة 11:49بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4006 بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2317 بحلول الساعة 11:50صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3131 بحلول الساعة 11:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4730 بحلول الساعة 5:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من مايو من عام 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

سجل سعرصرف الدولار استقرارا عند 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي، بينما سجل سعر صرف الدولار في بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والإسكندرية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 18.86 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه 21.66 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع بحسب بيانات البنك المركزي

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع على التوالي.