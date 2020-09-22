أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ22 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي الذي سجل تراجعا في تعاملات في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8432 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.3600 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7838 أمام الدولار بحلول الساعة 9:56 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9162 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3912 بحلول الساعة 9:50 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5040 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3333 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى9.3549 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.7966 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم



سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، و 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، بالبنك الأهلى المصري 18.49 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 18.59 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.49 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

سعر الجينه الاسترليني اليوم

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في البنك الأهلى المصرى 20.15 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 20.26 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع، فيما سجل الاسترليني 20.12 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، لبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عند سعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 4.08 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه في البنك الأهلى المصرى إلى 48.94 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 48.94 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع، وفي CIB إلى 48.60 جنيه للشراء، 51.68 جنيه للبيع.