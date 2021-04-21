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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8328 مقابل الدولار
محمد عبد السند 1:05 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 1:05 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي العشرون من أبريل من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.0700 بحلول الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7177 أمام الدولار بحلول الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9174 بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2948 بحلول الساعة 11:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3935 بحلول الساعة 11:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2594 بحلول الساعة 12:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3651 بحلول الساعة 12:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4986 بحلول الساعة 11:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.73 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.78 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.71 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.81 جنيه للشراء، 22.00 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وانخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.02 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.03 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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