أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الأربعاء 31 مارس 2021

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8528 مقابل الدولار، بحلول الساعة 8:40صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 110.7200 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7275 أمام الدولار بحلول الساعة 8:44 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9427 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3139 بحلول الساعة 8:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4320بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2610 بحلول الساعة8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5470 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5614 بحلول الساعة 8:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.54 جنيه للبيع و18.33 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.70 جنيه للبيع و21.45 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.15 للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.11 جنيه للبيع 49.02 جنيه للشراء.