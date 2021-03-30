أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8506 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.9500 بحلول الساعة 8:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7266 أمام الدولار بحلول الساعة 8:33 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9406بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3079 بحلول الساعة 8:30 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4237 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2596 بحلول الساعة 8:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5563 بحلول الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5660 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.41 جنيه للشراء و18.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.52 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسرى 16.64 جنيه للشراء و16.80 جنيه للبيع.

واستقرسعر الكورنا السويدية 1.80 جنيه للشراء و1.82 جنيه للبيع.

وسجل سهر الين اليابانى نحو 14.25 جنيه للشراء و14.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصينى 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.