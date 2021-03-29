أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 29 مارس 2021

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8485مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.5600 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7257 أمام الدولار بحلول الساعة 9:07 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9393بحلول الساعة 8:59صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3111 بحلول الساعة 8:59بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4329بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2615بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5907بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5550 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.67 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.60 جنيه للبيع و18.42 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.76 جنيه للبيع و21.50 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.14 للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.20 جنيه للبيع 49.01 جنيه للشراء.