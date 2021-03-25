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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 25 مارس 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8465 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:20صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 10:12 ص, الخميس, 25 مارس 21 10:12 ص, الخميس, 25 مارس 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8465 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:20صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.9700 بحلول الساعة 9:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7308 أمام الدولار بحلول الساعة 9:27 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9362بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3163 بحلول الساعة 9:29بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4335بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2562بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5851 بحلول الساعة 9:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5335 بحلول الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس الخامس والعشرين من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

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وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و 15.69 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.71جنيه للبيع و 18.53جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.72جنيه للبيع و 21.45جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 52.28 جنيه للبيع 49.16 جنيه للشراء

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بقلم محمد عبد السند

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