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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 22 مارس 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8415 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 9:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 10:55 ص, الأثنين, 22 مارس 21 10:55 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8415 مقابل الدولار، بحلول الساعة 9:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 108.7600 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7216 أمام الدولار بحلول الساعة 8:55 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9304 بحلول الساعة 8:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2952 بحلول الساعة 8:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3968 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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كما بلغ سعر الدولار الكندي 1.2501 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5583 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5097 بحلول الساعة 8:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الثاني والعشرين من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

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وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

سجل سعر صرف الدولار الكندي 12.62 جنيه للبيع ، 12.45 جنيه للشراء .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسرى 17.00 جنيه للبيع ، 16.77 جنية للشراء

وبلغ سعر صرف الين الياباني 12.48 جنية للبيع ، 14.32 جنية للشراء .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى 4.28 جنيه للبيع ، 4.23 جنيه للشراء .

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بقلم محمد عبد السند

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