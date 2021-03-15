أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 15 مارس 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8379 مقابل الدولار

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من مارس من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8379 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.1100 بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7177 أمام الدولار بحلول الساعة 10:07 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9291 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2928 بحلول الساعة 9:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3883

بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2468بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.4530 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5015 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الخامس عشر من مارس 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وجاء متوسط سعر العملات اليوم كالتالي:

فقد سجل سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم 15.74 جنيه للبيع و15.64 جنيه للشراء

وسجل سعر اليورو 18.68 جنيه للبيع و18.62 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى 22.04 جنيه للبيع و21.68 جنيه للشراء

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و 4.14 للشراء

وسجل الدينار الكويتى 52.03 للبيع ، و 48.93 جنيه للشراء