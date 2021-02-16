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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8230 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة11:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 12:07 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21 12:07 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من فبراير 2021 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8230 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.3500 بحلول الساعة 11:28صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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ولامس الجنيه الإسترليني 0.7173 أمام الدولار بحلول الساعة 11:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8887 بحلول الساعة 11:38 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.2832 بحلول الساعة 11:19بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3759بحلول الساعة 11:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2642 بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.3705بحلول الساعة 11:40صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4542 بحلول الساعة 10:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 19.01 جنيه للبيع و18.88 جنيه للشراء.

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وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.67 جنيه للبيع و21.53 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 51.90 جنيه للبيع و51.43 جنيه للشراء.

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بقلم محمد عبد السند

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