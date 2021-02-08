أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 8 فبراير 2021

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الثامن من فبراير من العام 2021 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8308 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.5100 بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7285 أمام الدولار بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8996 بحلول الساعة 8:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3026 بحلول الساعة 8:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.3891

بحلول الساعة 8:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2762 بحلول الساعة 8:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.5261 بحلول الساعة 8:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.4573 بحلول الساعة 8:30صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الثامن من فبراير 2021 ، داخل عدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة.

فقد سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.85 جنيه للبيع و18.73 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 21.47 جنيه للبيع و21.33 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 52.98 جنيه للبيع 51.51 جنيه للشراء