أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء، الموافق الثامن من ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8254 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.0700 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7482أمام الدولار بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8904 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3468 بحلول الساعة 10:39 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4198 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2792 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.7461 بحلول الساعة 10:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5304 بحلول الساعة 10:39 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 19.04 جنيه للبيع و18.91 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.86 جنيه للبيع و20.73 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 51.64 جنيه للبيع 51.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: “مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي” 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كان الدولار انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجح للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.