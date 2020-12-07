أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 7-12-2020

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح الإثنين الموافق السابع من ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8256 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.3000 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7517 أمام الدولار بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.8922بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3479 بحلول الساعة 10:09 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4221 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

ATHENS, GREECE , JANUARY 12: Euro coins with a Greek symbols on Monday 12. 2015 in Athens.Photo by MIlos Bicanski/Getty Images

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2801 بحلول الساعة 10:29صباحا بتوقيت 10:19 شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8248 بحلول الساعة 9:50 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5363بحلول الساعة 10:10صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 7 ديسمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.61 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.

وبلغ سعر اليورو 18.92 جنيه للبيع و19.05 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.99 جنيه للبيع و21.12 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتى 51.30 جنيه للبيع 51.65 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنوك: “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: “مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي” 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كان الدولار قد انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.