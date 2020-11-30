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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو عند 0.8349 مقابل الدولار
محمد عبد السند 12:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 12:57 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الـ30 من نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو عند 0.8349 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.2700 بحلول الساعة 11:20صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7513 أمام الدولار بحلول الساعة 11:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9028 بحلول الساعة 11:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3565بحلول الساعة 11:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4241 بحلول الساعة 11:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.2980 بحلول الساعة 11:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 8.8277 بحلول الساعة 11:18صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5755 بحلول الساعة11:28 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 30 نوفمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

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وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو 18.81 جنيه للبيع و18.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.92 جنيه للبيع و20.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.16 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدينار الكويتى 51.56 جنيه للبيع و50.14 جنيه للشراء.

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وسجل سعر الدولار في بنوك: “الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي” 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: “مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي” 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع

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بقلم محمد عبد السند

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