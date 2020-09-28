بنـــوك

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8593 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 9:21 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20 9:21 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 28 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار


استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8593 أمام الدولار، بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.2900 بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020


ولامس الجنيه الإسترليني 0.7822 أمام الدولار بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9292 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4170 بحلول الساعة 8:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5258 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.


كما بلغ سعر الدولار الكندي 1.3881 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.5555 بحلول الساعة 8:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.8233 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 27-9-2020

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري


فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 28 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر اليورو 18.39 جنيه للبيع و18.26 جنيه للشراء.

اقرأ أيضا  الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية يهدد عمل البنوك التقليدية

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للبيع و20.02 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سعر الفرنك السويسري 51.59 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

محمد عبد السند 11:03 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين أمام الدولار

محمد عبد السند 11:31 ص, الثلاثاء, 8 سبتمبر 20

أسعار العملات عالميا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

محمد عبد السند 11:50 ص, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

أسعار العملات عالميا اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020

محمد عبد السند 10:38 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

أسعار العملات عالميا اليوم الخميس 27 أغسطس 2020

محمد عبد السند 11:06 ص, الخميس, 27 أغسطس 20

أسعار العملات عالميًا اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020

محمد عبد السند 11:17 ص, الأربعاء, 26 أغسطس 20