أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8593 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 28 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8593 أمام الدولار، بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.2900 بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.



ولامس الجنيه الإسترليني 0.7822 أمام الدولار بحلول الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9292 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4170 بحلول الساعة 8:29 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5258 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.



كما بلغ سعر الدولار الكندي 1.3881 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.5555 بحلول الساعة 8:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.8233 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري



فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 28 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.80 جنيه للبيع، و15.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

سعر اليورو 18.39 جنيه للبيع و18.26 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للبيع و20.02 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى 4.21 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الفرنك السويسري اليوم

سعر الفرنك السويسري 51.59 جنيه للبيع و51.25 جنيه للشراء.