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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 0.8435 مقابل الدولار
محمد عبد السند 9:31 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20 9:31 ص, الثلاثاء, 17 نوفمبر 20

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ 17 من نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” 0.8435 مقابل الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.5200 بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7567 أمام الدولار بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9125 بحلول الساعة 8:18 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3663 بحلول الساعة 8:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4501 بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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ATHENS, GREECE , JANUARY 12: Euro coins with a Greek symbols on Monday 12. 2015 in Athens.Photo by MIlos Bicanski/Getty Images

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3077 بحلول الساعة 8:18 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.0730 بحلول الساعة 7:58 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.5646 بحلول الساعة 8:18 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 17 من نوفمبر، وفقا لاخر تحديث لبنك مصر:

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استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الثلاثاء 15.60جنيه للشراء و 15.70جنيه للبيع .

وسجل سعر اليورو 18.45 جنيه للشراء و18.61جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.53جنيه للشراء و 20.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.22جنيه للبيع .

وسجل سعر الكورنا السويدية 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الين اليابانى نحو 14.87 جنيه للشراء و 15.02 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش .

وبلغ سعر اليوان الصينى عند 2.36 جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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