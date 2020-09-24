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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8575أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا
محمد عبد السند 11:23 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20 11:23 ص, الخميس, 24 سبتمبر 20

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس الموافق الـ24 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار


استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8575أمام الدولار، بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.3500 بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7857 أمام الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9256بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4196 بحلول الساعة 10:20 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5319 بحلول الساعة10:30 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3404 بحلول الساعة 10:20 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.5349 بحلول الساعة 10:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.8253 بحلول الساعة 10:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام العملات الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس الـ24 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

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سعر الدولار الأمريكي

أسعار العملات الأجنبية


سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، و 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، في بنكي الأهلى المصري وبنك مصر 18.28 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 18.29 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 19.92جنيه للشراء، 20.12 جنيه للبيع، فيما سجل الاسترليني 19.90 جنيه للشراء، و 20.14 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.

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سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، لبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي عند 4.09 جنيه للشراء، 4.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إلى 48.86 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع، وفي CIB إلى 48.70 جنيه للشراء، 51.62 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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