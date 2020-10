أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020

ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق 19 من أكتوبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار



استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8538 الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:09 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.3800 بحلول الساعة 8:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7730أمام الدولار بحلول الساعة 8:18 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري 0.9156 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.4100 بحلول الساعة 8:19 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5097 بحلول الساعة 8:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3183بحلول الساعة 8:10 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.3653 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.6999بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين الـ 19 من أكتوبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو اليوم18.32 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع. ATHENS, GREECE , JANUARY 12: Euro coins with a Greek symbols on Monday 12. 2015 in Athens.Photo by MIlos Bicanski/Getty Images

فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني20.20جنيه للشراء و20.32جنيه للبيع، ووصل سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية إلى14.83جنيه للشراء و14.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية والتي شهدت حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث وسجل سعر صرف الريـال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع،كما سجل الدينار الكويتى 51.10 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 2.33جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.