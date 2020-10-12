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أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8458 أمام الدولار
محمد عبد السند 10:56 ص, الأثنين, 12 أكتوبر 20 10:56 ص, الأثنين, 12 أكتوبر 20

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الـ12 من أكتوبر 2020 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8458 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة10:00 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 105.5100 بحلول الساعة 9:40 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

ولامس الجنيه الإسترليني 0.7676 أمام الدولار بحلول الساعة 9:57 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري 0.9106 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3827 بحلول الساعة 9:59 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5004بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3121 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى 9.1216 بحلول الساعة 9:49 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.7170 بحلول الساعة 9:59 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء و15.74جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو اليوم18.50 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

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فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 20.42 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع، ووصل سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية إلى14.81 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية والتي شهدت حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث وسجل سعر صرف الريـال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتى 51.17 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 2.33 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.

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بقلم محمد عبد السند

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