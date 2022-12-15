أسعار العملات الأجنبية عالميا الخميس 15 ديسمبر 2022

يرصد “المال نيوز” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من ديسمبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 1.06 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر العملة اليابانية “الين” عند 0.0073 بحلول الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.

كما لامس سعر الجنيه الإسترليني 1.23 أمام الدولار بحلول الساعة 10:14 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 0.68 بحلول الساعة 9:42 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.78 بحلول الساعة 0:14صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

وبلغ سعر الدولار الكندي 0.74 بحلول الساعة 10:15 صباحًا صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 10:17 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد،

بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.097 بحلول الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه

وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 26.17 للشراء، 26.34 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 30.40 جنيه للشراء، 30.65 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 6.54 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 77.62 جنيه للشراء، و 80.52 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال القطرى اليوم

سجل سعر صرف الريال القطرى اليوم أمام الجنيه المصرى 6.31 جنيه للشراء، و 6.72 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.