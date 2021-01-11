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أسعار العملات الأجنبية تنخفض أمام الجنيه اليوم الإثنين 11-1-2021

تراجع عن تعاملات أمس 5 قروش في أغلب البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرية.
فاطمه امام 2:26 م, الأثنين, 11 يناير 21 2:26 م, الأثنين, 11 يناير 21

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ارتفع سعر العملة المصرية “الجنيه” بنسبة طفيفة أمام سلة العملات العربية والأجنبية طوال الأسبوع الماضي، باستنثناء اليورو الأوروبي الذي ارتفع بشكل طفيف أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية 5 قروش خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 15.619 جنيه للشراء و15.71 ، مقابل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وعلى مستوى البنوك، بلغ أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية نحو 15.66 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أقل سعر عند 15.63 جنيه لدى بنك HSBC.

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العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

سعر اليورو في البنوك المصرية

على الجانب الآخر ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية أكثر من 10 قروش خلال تعملات الأسبوع الجاري وفقا أحدث مؤشرات البنك المركزي المصري، ليصل متوسط سعر العملة الأوروبية مقابل نظيرها المصري داخل السوق إلى مستوى 19.281 جنيه للشراء و19.449 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وبحسب تحديثات الأسعار على موقع البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أكثر من 10 قروش خلال تعاملات الاسبوع ليصل إلى 21.311 جنيه للشراء و21.495 جنيه للبيع، مقابل 21.40 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراجعت العملة السعودية الريال أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاسبوع الجاري بمقدار قرش واحد بحسب آخر التحديثات على شاشة البنك المركزي المصري مستوى 4.163 جنيه للشراء و4.198 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وبحسب تقرير المال على متوسط أسعار العملات العربية في السوق المصرية المصدرة من البنك المركزي المصري تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري قرشا واحد على نفس مستوى تراجع العملة السعودية ليصل إلى مستوى  4.252 جنيه للشراء و4.288 للبيع، مقارنة بمستوى 4.26 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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