أسعار العملات الأجنبية تستقر لليوم الثاني على التوالي

في مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يحافظ على استقراره في السوق منذ الثلاثاء الماضي

أنهت مستويات أسعار العملات الأجنبية والعربية باستقرار نسبي أمام الجنيه في البنوك المصرية على نفس أول مستويات أمس، بشكل جماعي في مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يحافظ على استقراره في السوق منذ الثلاثاء الماضي.

وتستعرض بوابة «المال» أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجلت مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية ، وعرض بنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية مسجلًا 15.64 جنيه للشراء.

وسجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 للبيع، ووصلت العملة الخضراء التعاملات لدى البنك الأهلي المتحد عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

يعرض أكبر مصرف حكومي في السوق البنك الأهلي المصري سعر العملة الأوروبية عند مستوى 18.98 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، ويقدم البنك المصري الخليجي سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 19 جنيهًا للشراء و19.17 جنيه للبيع.

وسجلت مستويات شراء العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري سعر 18.98 جنيه للشراء و19.15 للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وعن السعر داخل البنك الأهلي المصري، سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 22.05 جنيه للشراء و22.26 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.08 جنيه للشراء و22.29 للبيع لدى بنك HSBC.

أظهرت مؤشرات تداول البنك التجاري الدولي، سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 22.08 جنيه للشراء و22.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

يواصل سعر الريال السعودي استقراره في مصر في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 للبيع، ووصل أدنى مستوى له عند 4.03 جنيه للشراء لدى المصرف المتحد وبنك مصر إيران للتنمية.

على الجانب الاخر وصل أعلى سعر شراء عند 4.17 لدى بنك بلوم وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك QNB الأهلي، وبلغ سعر العملة السعودية لدى بنك فيصل الإسلامي مستوى 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

يطرح ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنك مصر عند مستوى 4.23 جنيه للشراء و4.28 للبيع، وتداول بنك الإمارات دبي الوطني سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

أظهرت مؤشرات التداول وصول سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع لدى البنك العربي الأفريقي الدولي.