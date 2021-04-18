أسعار العملات الأجنبية تستقر في نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

استقرت أسعار العملات الأجنبية نهاية التداولات اليوم الأحد 18 أبريل 2021 مقابل الجنيه المصري مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، ليبدأ الدولار واليورو والجنيه الإسترليني التداولات الصباحيةعلى انخفاض، وعلى نفس المستوى استمرت العملات العربية في موجة الاستقرار التي بدأتها منتصف الأسبوع الماضي، أمام الجنيه المصري، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية بشبكة فروع البنوك.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

استقرت مستويات سعر العملة الخضراء الدولار داخل أكبر مصرفين حكوميين في السوق المصرية الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وداخل بنكي أبو ظبي الإسلامي وبنك تنمية الصادرات، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

صعدت مستويات سعر اليورو الأوروبي بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية، إلى مستوى 18.72 جنيه للشراء و 18.85 جنيه للبيع ، داخل مصرفي الأهلي ومصر.

فيما يعرض بنك مصر السعر الأقل للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية ليصل إلى مستوى 18.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

تراجعت مستويات شراء وبيع العملة الإنجليزية الجنيه الإسترليني في بداية التداولات الأسبوعية، داخل البنوك الحكومية لتصل إلى مستوى 21.41 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

وعلى مستوى البنوك الإسلامية، وصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل بنك فيصل الإسلامي إلى 21.43 جنيه للشراء، 21.76 جنيه للبيع. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما أظهرت شاشات التداول اللحظي داخل البنوك استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

ويقدم بنك المصرف المتحد أدنى مستوى للسوق المحلية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

انهي سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تداولات اليوم ، على مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع ببنك مصر، بحسب السعر المعلن على شاشة التداول داخل البنك.

وفيما يخص السعر داخل البنوك .. يقدم بنك قطر الوطني سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل نظيره المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.