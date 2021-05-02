أسعار العملات الأجنبية تستقر بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

حافظت مستويات أسعار العملات الأجنبية والعربية على استقرارها، مقابل الجنيه المصري فى عدد من البنوك المصرية، في نهاية التداولات اليوم الأحد 2 -5- 2021، داخل شبكة فروع البنوك العاملة بالسوق المصرية المحلية، وتستعرض منصة «المال» الإلكترونية أسعار العملات الرسمية الأجنبية والعربية، لدى البنوك الرئيسية في السوق المصرية ، والتي جاءت على النحو التالي :

سعر الدولار في البنوك المصرية

كشفت الصفحة الرسمية للبنك المركزي متوسط أسعار صرف العملات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما يقدم بنكا الأهلي ومصر السعر الأدنى للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وأعلن تقرير البنك المركزي اليوم أمام الجنيه المصري استقر سعر اليورو الأوروبي عند نفس مستويات أمس نظراً للعطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت داخل القطاع المصرفي وسجل 18.86 جنيه للشراء، 18.98 جنيه للبيع.

وجاء أعلى مستوى لسعر اليورو يقدم البنك الأهلي الكويتي سعر بيع عند 19.02 جنيه بنهاية تداولات اليوم، وعلى جانب البنوك الحكومية وصل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، وسجل داخل بنك مصر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.84 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع. صرف اليورو اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجلت مستويات الشراء والبيع للجنيه الاسترليني استقراراً مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري، مسجلا 21.66 جنيه للشراء، 21.80 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي، 21.63 جنيه للشراء، وداخل بنك مصر سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.66 جنيه للشراء. العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أظهر تقرير “المال” وصول سعر صرف الريال السعودي المعلن من البنك المركزي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما بدأ البنك الأهلي المصري وبنك مصر بنهاية التداولات اليوم عند 4.16 جنيه للشراء.وعن أعلى قيمة قيمة للريال السعودي في السوق المحلية كل من بنك قطر الوطني، و بنك HSBC، و المصرف العربى الدولي، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وكشفت آخر التحديثات للعملة الإماراتية داخل البنك المركزي المصري، إبقائها على نفس مستويات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفي شبكة فروع البنوك الحكومية يقدم البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فيما يعرض المصرف المتحد أدنى مستوى فى السوق،عند 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.