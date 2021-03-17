أسعار العملات الأجنبية تتباين بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

ينشر بنك أبوظبي الأول أعلى سعر للعملة الأوروبية عند مستوى 18.68 جنيه للشراء

شهد مستويات أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين بين الارتفاع والاستقرار أمام عملة الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، باستنثناء الجنيه الأستيرليني الذي ارتفع بشكل طفيف أمام الجنيه المصري.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء، فقد حافظت سلة العملات الرئيسية على أسعارها مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك وكذلك أسعار العملات الأخرى.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقراراً امام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المصرية على مستوى الشراء والبيع في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية

وسجلت مستويات متوسطات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وفيما يخص أعلى مستوى للعملة الخضراء في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما يعرض بنك فيصل الإسلامي أقل مستوى لشراء اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بالسوق المصرية، عند مستوى 18.85 جنيه للشراء.

فيما استقر سعر متوسط صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري، على نفس تعاملات أمس، ليصل متوسط السعر عند 18.60 جنيه للشراء، و18.76 جنيها للبيع، بحسب متوسط السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

وينشر بنك أبوظبي الأول أعلى سعر للعملة الأوروبية مقابل نظيره من العملة المحلية المصرية عند مستوى 18.68 جنيه للشراء و 18.78 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجلت العملة الإنجليزية حالة من الارتفاع، مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة داخل السوق المصرية، ليصل السعر داخل أكبر مصرف حكومي يعمل في السوق المصرية عند مستوى 21.74 جنيه للشراء، 21.92 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى

وسجل الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري أعلى سعر شراء عند 21.75 جنيه لدى بنك الأمارات دبي الوطني، في حين بلغ أدنى مستوى له 21.63 جنيه لدى بنك الكويت الوطني، وعرض البنك الأهلي سعر العملة الإنجليزية عند مستوى 21.71 جنيه للشراء و21.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وحافظ سعر صرف الريال السعودي على استقراره على مستوى الشراء والبيع في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية، ليصل إلى4.17 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

وتداول سعر صرف العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في سوق الصرف المحلي، ليسجل السعر في البنك الأهلي المصري، أكبر مصرف في السوق المصرية من حيث الأصول إلى مستوىى 4.14 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

ويصل أدنى سعر للعملة السعودية داخل السوق المحلية عند مستوى 4.03 جنيه للشراء، داخل بنك المصرف المتحدد.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم في البنك الأهلي أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أقل سعر للعملة الإماراتية في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد عند مستوى 4.17 جنيه للشراء.