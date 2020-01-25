أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25-1-2020 فى البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية خلال اليوم السبت 25-1-2020 وبقية أيام الأسبوع الماضى حالة كبيرة من الاستقرار.

وينشر الموقع الإلكترونى لجريدة المال الأسعار التى يقوم بحسابها البنك المركزى المصرى ويعلنها بشكل دورى يوميًّا.

وتقوم البنوك المصرية بإتاحة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترليني والفرنك) إضافة للعملات العربية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال القطرى).

وتنشر”المال” الأسعار فى أكبر بنوك حكومية، وأكبر بنك خاص وبنوك أخرى، إضافة إلى الأسعار بالبنك المركزى المصرى وفقًا لموقعه الإلكترونى الرسمى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بأكبر بنك حكومى فى مصر 15.76 جنيه للشراء، و15.86 للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك الأهلى إلى 20.68 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع.

وعلى صعيد الدينار الكويتى سجل 51.82 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.20 جنيه، و4.22 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما الدولار فى ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر فسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86للبيع.

كما بلغ سعر اليورو 17.46 جنيه للشراء، و17.60 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.68 جنيه للشراء، و20.68 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.82 جنيه للشراء، و52.86 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.20 جنيه، و4.22 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع ببنك القاهرة، كما بلغ سعر اليورو 17.45 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.64 جنيه للشراء، و20.82 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.19 جنيه، و4.23 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربى الإفريقى

سجل سعر الدولار 17.73 جنيه للشراء.83 15 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو17.4 جنيه للشراء، 17.5 للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 20.6 جنيه للشراء، 20.8 جنيه للبيع.

وحقق الدينار الكويتي 51.5 جنيه للشراء 52.3 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.18 للشراء و4.23 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى.

كما بلغ سعر اليورو 17.4 جنيه للشراء، و17.5 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني 20.6 للشراء و20.8 جنيه للبيع

وحقق الدينار الكويتي 51.7 جنيه للشراء و52.6 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.18 للشراء، 4.23 للبيع.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقًا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، و15.8 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى.

كما بلغ سعر اليورو 17.4 جنيه للشراء، و17.6 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.62 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.99 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع لدى البنك المركزي، وبلغ سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للشراء، و4.22 للبيع.

كما تعلن يوميًّا عن أسعار تلك العملات فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم وفقًا لمتطلبات العرض والطلب استنادًا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.