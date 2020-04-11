أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 11-4-2020 فى البنوك المصرية

تقوم البنوك المصرية بإتاحة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك) بالإضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى) .

وتعلن البنوك يوميا عن أسعار تلك العملات فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم وفقا لمتطلبات العرض والطلب استنادا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتنشر جريدة المال أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية بالبنوك وفقا لآخر تداولات مسجلة أمس الأول الخميس.

متوسط أسعار العملات فى سوق الصرف المصرية

لم يطرأ تغير كبير على أسعار الدولار في البنوك حيث ارتفع قرشين مقارنة ببداية الأسبوع، مسجلًا 15.69جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه للشراء ، 15.79 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى

وواصلت العملات الأوروبية ارتفاعها خلال الأسبوع الحالى، بعد موجهة الهبوط التي شهدها اليورو الأسبوع الأسبق، حيث فقد اليورو أكثر من 8 قروش خلال الستة أيام الماضية، ليسجل 17.16 جنيه للشراء، 17.31 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الاسترلينى لما يقترب من جنيه ليصل إلى 18.67 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع.

وفيما يخص متوسط أسعار العملات العربية بالبنوك خلال الستة أيام الماضية، شهدت تراجعًا طفيفًا، ليسجل الريال السعودى 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع، وهبط الدرهم الإماراتي إلى 4.27 جنيه للشراء ، و4.31 جنيه للبيع، وجاء الدينار الكويتى عند مستوى 50.63 جنيه للشراء، 51 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزى.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما سعر الدولار لدى بنك مصر ، فسجل 15.68 جنيه 15.78 جنيه للشراء والبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.91 جنيه 17.11 جنيه للشراء والبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.07 جنيه 19.48 جنيه للشراء والبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى ببنك مصر، ثانى أكبر مصرف حكومى فى مصر 4.12 جنيه، و 4.19 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى، كما بلغ اليورو 16.93 جنيه 17.20 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 19.10 جنيه 19.51 جنيه للشراء والبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.26 جنيه 4.30 جنيه للشراء والبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.20

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ببنك مصر إيران

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع ببنك “مصر-ايران للتنمية”.

كما بلغ سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء، 17.28 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 19.20 جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء 4.30 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.7 جنيه للشراء، 15.8 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، وبلغ سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء، 17.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.10 جنيه للشراء 19.25 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وبلغ سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء، 17.19 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني 19.06 جنيه للشراء 19.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 49.78 جنيه للشراء 50.18 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

فى حين بلغ سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى بالبنك الأهلى إلى 19.07 جنيه للشراء،و 19.51 جنيه للبيع.