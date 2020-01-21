أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في البنوك المصرية

شهدت السوق المصرفية حالة من التباين علي صعيد العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21-1-2020 ، وفقا لرصد تجريه بوابة المال.

وعلى صعيد متوسطات أسعار العملات في البنوك، جاء متوسط سعر الدولار عند مستوى 15.77 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى، حيث يقوم البنك المركزي بتحديثها وفقا لمتوسط السعر في السوق نهاية يوم العمل في البنوك .

كما بلغ متوسط سعر اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.62 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.99 جنيه للشراء، و52.3469جنيه للبيع لدى، وبلغ سعر الريال السعودى 4.20 جنيه، و4.23 جنيه

وتقوم البنوك المصرية بإتاحة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك) إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى “أكبر بنك حكومى فى مصر”نحو 15.79 جنيه للشراء، و15.89 للبيع كما بلغ سعر اليورو 17.51 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.76 جنيه للشراء، و 52.413 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.1975 جنيه، و 4.2381 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع ببنك القاهرة، كما بلغ سعر اليورو 17.59 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.56 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.19 جنيه، و4.23 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

أما أسعار العملات الأجنبية فى ثانى أكبر مصرف حكومى سجل سعر الدولار 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع ببنك مصر، كما بلغ سعر اليورو 17.5175 جنيه للشراء، و17.7158 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و 20.856 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.87 جنيه للشراء، 52.413 جنيه للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.1975 جنيه، 4.238 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع بالبنك العربي الأفريقي ، كما بلغ سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.51 جنيه للشراء، 20.81 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.5697 جنيه للشراء، 52.3027 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.188 جنيه، 4.2301 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع بالبنك الإمارات دبي الوطني ، كما بلغ سعر اليورو 17.485 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.51 جنيه للشراء، و 20.82 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.789 جنيه للشراء، و 52.659 جنيه، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، و 4.23 جنيه.

وتعلن البنوك يوميا عن كافة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم .

ويأتى ذلك وفقا لمتطلبات العرض والطلب استنادا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.