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أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.8432 أمام الدولار
محمد عبد السند 9:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20 9:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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ترصد صحيفة المال أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم الإثنين الموافق الـ21 من سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي الذي سجل تراجعا في تعاملات في الجلسة الصباحية اليوم الإثنين.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

أسعار العملات الأجنبية

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8432 أمام الدولار، وذلك بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 104.3600 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

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ولامس الجنيه الإسترليني 0.7723 أمام الدولار بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، وجرى تداول الفرنك السويسري عند 0.9102 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3669 بحلول الساعة 8:30 بتوقيت شرق أوروبا، وبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.4773 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.3191 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، فيما وصلت الكرونة النرويجية إلى9.0879 بحلول الساعة 8:29 صباحا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.7601 بحلول الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق أوروبا.

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أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

فيما يلي متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الإثنين 21 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الإثنين، الموافق 21 سبتمبر 2020، وسجل الدولار الأمريكى 15.68 جنيه للشراء 15.78 جنيه للبيع، واليورو 18.56 جنيه للشراء 18.69 جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 20.26 جنيه للشراء 20.38 جنيه للبيع، والفرنك السويسرى 17.20 جنيه للشراء 17.31 جنيه للبيع، 100 ين يابانى 14.99 جنيه للشراء 15.09 جنيه للبيع.

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وعلى مستوى العملات العربية:

الريـال السعودى 4.18 جني للشراء 4.20 جنيه للبيع

الدينار الكويتى51.31 جنيه للشراء 51.67 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتى 4.27 جنية للشراء 4.29 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 2.31 جنيه للشراء 2.33 جنيه للبيع

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بقلم محمد عبد السند

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