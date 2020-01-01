أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-1- 2020 فى مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-1-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب.

وتستند على العرض والطلب منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.96 جنيه للشراء و 21.14 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.47 جنيه للشراء و 53.05 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.26 جنيه و4.29 جنيه. العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

وسجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.08 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.96 جنيه للشراء و 21.29 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 52.46 جنيه للشراء و 53.05 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك القاهرة ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.05 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.96 جنيه للشراء و 21.15 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الإماراتى 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار العملات أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى ، كما بلغ سعر اليورو 17.90 جنيه للشراء و 18.07 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.95 جنيه للشراء و 21.28 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.28 جنيه للشراء و 53.08 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيه و4.29 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية بالبنك المصرى الخليجى

سجل سعر الدولار 16 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.74 جنيه للشراء و 20.11 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.51 جنيه للشراء و 53.42 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.26 جنيه و4.29 جنيه .

متوسط أسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.10 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، كما بلغ سعر اليورو 17.88 جنيه للشراء و 18.03 جنيه للبيع، وصل سعر الجنيه الاسترلينى 20.97 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.63 جنيه للشراء و53.09 جنيه للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.26 جنيها و4.29 جنيه.