أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-1-2020 في البنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد 5-1-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.79 جنيه للشراء و 17.99 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.87 جنيه للشراء و 21.17 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.49 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.29 جنيها

أسعار العملات الاجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.79 جنيه للشراء و 17.99 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.87 جنيه للشراء و 21.17 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.55 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.25 جنيها و4.29 جنيها

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 6.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.91 جنيه للشراء و 18.06 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.11 جنيه للشراء و 21.35 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.35 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.25 جنيها و4.29 جنيها .

اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.97 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.97 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.85 جنيه للشراء و 21.15 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.25 جنيه للشراء و 53.02 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها 4.28 جنيها .

اسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.79 جنيه للشراء و 17.99 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.87 جنيه للشراء و 21.17 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.50 جنيه للشراء و 53.41 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.29 جنيها .

متوسط اسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الاحد ، كما بلغ سعر اليورو 17.89 جنيه للشراء و 18.01 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.11 جنيه للشراء و 21.24 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.96 جنيه للشراء و 53.12 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.26 جنيها و4.29 جنيها .