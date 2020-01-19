أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-1-2020 في البنوك المصرية

تقوم البنوك المصرية بإتاحة بيع وشراء جميع العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار واليورو والاسترلينى والفرنك) إضافة للعملات العربية (الريال السعودى والدينار الكويتى والدرهم الإماراتى والريال القطرى).

وتعلن البنوك يوميا عن أسعار تلك العملات فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ، وتقوم بتحديثها على مدار اليوم وفقا لمتطلبات العرض والطلب استنادا إلى منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتنشر جريدة المال أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية بالبنوك وفقا تداولات صباح اليوم الأحد المواق 19-1-2020 في البنوك المصرية . العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.8 جنيه للشراء، و15.9 للبيع بالبنك الأهلى المصرى، كما بلغ سعر اليورو 17.5175 جنيه للشراء، و17.7158 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.76 جنيه للشراء، و 52.413 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.1975 جنيه، و 4.2381 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.8 جنيه للشراء، و15.9 جنيه للبيع ببنك مصر، كما بلغ سعر اليورو 17.5175 جنيه للشراء، و17.7158 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.55 جنيه للشراء، و 20.856 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.87 جنيه للشراء، 52.413 جنيه للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.1975 جنيه، 4.238 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع ببنك القاهرة، كما بلغ سعر اليورو 17.59 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.56 جنيه للشراء، و 20.75 جنيه للبيع، وحقق الدرهم الإماراتي 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.19 جنيه، و4.23 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع بالبنك التجارى الدولى، كما بلغ سعر اليورو 17.48 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.51 جنيه للشراء، 20.81 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.5697 جنيه للشراء، 52.3027 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.188 جنيه، 4.2301 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع بالبنك العربى الأفريقى الدولى، كما بلغ سعر اليورو 17.485 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.51 جنيه للشراء، و 20.82 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.789 جنيه للشراء، و 52.659 جنيه، وبلغ سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، و 4.23 جنيه.

متوسط أسعار العملات داخل القطاع المصرفى وفقا لحسابات البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.7794 جنيه للشراء، و15.8794 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، حيث يقوم البنك المركزي بتحديثها وفقا لمتوسط السعر في السوق نهاية يوم العمل في البنوك .

كما بلغ سعر اليورو 17.60 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.62 جنيه للشراء، و20.75 جنيه للبيع، وحقق الدينار الكويتى 51.99 جنيه للشراء، و 52.3469جنيه للبيع لدى بنك مصر، وبلغ سعر الريال السعودى 4.20 جنيه، و4.23 جنيه.

