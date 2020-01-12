أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12-1-2020 في البنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد 12-1-2020 والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.68 جنيه للشراء و 17.86 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.80 جنيه للشراء و 21.02 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.29 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.24 جنيها و4.24 جنيها

أسعار العملات الاجنبية ببنك مصر

سجل سعر الدولار 15.95 جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.68 جنيه للشراء و 17.86 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.80 جنيه للشراء و 21.02 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.31 جنيه للشراء و 52.88 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.28 جنيها

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك القاهرة

سجل سعر الدولار 15.94 جنيه للشراء و 6.04 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.70 جنيه للشراء و 17.84 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 21.84 جنيه للشراء و 21.05 جنيه للبيع ، وحقق الدرهم الاماراتي 4.34 جنيه للشراء و 4.37 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى4.24 جنيها و4.28 جنيها .

اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.66 جنيه للشراء و 17.84 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.78 جنيه للشراء و 21.99 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.09 جنيه للشراء و 52.84 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.23 جنيها 4.27 جنيها .

اسعار العملات الأجنبية بالبنك العربى الإفريقى الدولى

سجل سعر الدولار 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع ببنك مصر ، كما بلغ سعر اليورو 17.67 جنيه للشراء و 17.85 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.79 جنيه للشراء و 21 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.34 جنيه للشراء و 53.25 جنيه وبلغ سعر الريال السعودى 4.22 جنيها و4.28 جنيها .

متوسط أسعار العملات فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الاحد ، كما بلغ سعر اليورو 17.70 جنيه للشراء و 17.82 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.78 جنيه للشراء و 20.90 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.41 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع لدى بنك مصر ، وبلغ سعر الريال السعودى 4.24 جنيها و4.27 جنيها .

