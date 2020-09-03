أسعار العملات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزي في ختام تعاملات الأسبوع (جدول)

تستعرض بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الخميس 3-9-2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم.
ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من قِبل البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش ليسجل 15.752جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع، مقابل 15.783 جنيه للشراء و15.906 جنيه للبيع أمس الأربعاء.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو الرسمي بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 18.603 جنيه للشراء و 18.759 جنيه للبيع، مقابل 18.715 جنيه للشراء و 18.865 جنيه للبيع أمس.
سعر الجنيه الاسترليني
سجل سعر الجنيه الاسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، نحو 20.87 جنيه للشراء و21.044 جنيه للبيع، مقابل 21.067 جنيه للشراء و21.233 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.
سعر الريال السعودي
على صعيد العملات العربية، تراجع الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس ليسجل 4.2 جنيه للشراء و4.234 جنيه للبيع، مقابل 4.208 جنيه للشراء و4.241 جنيه للبيع أمس الأربعاء.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي الرسمي في ختام التعاملات نحو 51.456 جنيه للشراء و51.972 جنيه للبيع، مقابل 51.607 جنيه للشراء و52.114 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.
سعر الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات نحو 4.288 جنيه للشراء و4.323 جنيه للبيع، مقابل 4.296 جنيه للشراء و4.331 جنيه للبيع أمس الأربعاء.
الجدول التالى يوضح أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بـ “البنك المركزى المصري” نهاية اليوم الخميس:
العملة شراء بيع دولار أمريكى 15.7524 15.8790 يورو 18.6036 18.7595 جنيــه إسترليـنى 20.8704 21.0445 دولار كنـدى 12.0083 12.1084 كرون دانمركى 2.5007 2.5210 كرون نرويجى 1.7660 1.7814 كرون ســويدى 1.7991 1.8144 فرنك سويسرى 17.2630 17.4093 100 ين يابانى 14.7924 14.9155 ريـــال سعـــودى 4.2000 4.2340 دينــار كويتى 51.4567 51.9720 درهم اماراتى 4.2881 4.3234 دولار اســـترالى 11.4725 11.5679 دينــار البحــرين 41.7804 42.1205 ريـــال عمـــانى 40.9154 41.3516 ريـــال قطــــرى 4.3252 4.3624 دينـار اردنـى 22.1865 22.4280 يوان صينى 2.3030 2.3218