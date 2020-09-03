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أسعار العملات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزي في ختام تعاملات الأسبوع (جدول)

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع أسعار العملات الأجنبية الجنيه بنهاية التعاملات
الحسينى حسن 5:24 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 5:24 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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تستعرض بوابة “المال” أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات اليوم الخميس 3-9-2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية الرسمية أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم.

ويتم التعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية، المُعلنة من قِبل البنك المركزي المصري، ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش ليسجل 15.752جنيه للشراء و15.879 جنيه للبيع، مقابل 15.783 جنيه للشراء و15.906 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

سعر الدولار
سعر الدولار من اهم أسعار العملات المتداولة فى مصر

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو الرسمي بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 18.603 جنيه للشراء و 18.759 جنيه للبيع، مقابل 18.715 جنيه للشراء و 18.865 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر الجنيه الاسترليني الرسمي أمام الجنيه في ختام التعاملات، نحو 20.87 جنيه للشراء و21.044 جنيه للبيع، مقابل 21.067 جنيه للشراء و21.233 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال السعودي

على صعيد العملات العربية، تراجع الريال السعودي طفيفًا أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس ليسجل 4.2 جنيه للشراء و4.234 جنيه للبيع، مقابل 4.208 جنيه للشراء و4.241 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي الرسمي في ختام التعاملات نحو 51.456 جنيه للشراء و51.972 جنيه للبيع، مقابل 51.607 جنيه للشراء و52.114 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي الرسمي لدى البنك المركزي في نهاية التعاملات نحو 4.288 جنيه للشراء و4.323 جنيه للبيع، مقابل 4.296 جنيه للشراء و4.331 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

الجدول التالى يوضح أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بـ “البنك المركزى المصري” نهاية اليوم الخميس:

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.752415.8790
يورو18.603618.7595
جنيــه إسترليـنى20.870421.0445
دولار كنـدى12.008312.1084
كرون دانمركى2.50072.5210
كرون نرويجى1.76601.7814
كرون ســويدى1.79911.8144
فرنك سويسرى17.263017.4093
100 ين يابانى14.792414.9155
ريـــال سعـــودى4.20004.2340
دينــار كويتى51.456751.9720
درهم اماراتى4.28814.3234
دولار اســـترالى11.472511.5679
دينــار البحــرين41.780442.1205
ريـــال عمـــانى40.915441.3516
ريـــال قطــــرى4.32524.3624
دينـار اردنـى22.186522.4280
يوان صينى2.30302.3218
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بقلم الحسينى حسن

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