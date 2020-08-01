أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك وشركات الصرافة 1-8-2020

تستعرض بوابة المال أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل العملة المحلية فى البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرية 1-8-2020.

أسعار العملات بالبنوك المصرية فى البنك المركزى المصرى

سجل متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك المركزي المصرى، ووصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 20.54 جنيه للشراء، 20.66 جنيه للبيع.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي إلى 18.71 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الشهر الحالى، مقابل 18.05 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع فى 1 يوليو ، وفقًا لمتوسط سعر العملة مقابل الجنيه المصرى فى سوق الصرف المحلية، بحسب البنك المركزى. أسعار العملات في البنك المركزي

وحقق سعر الريال السعودى 4.24 جنيه للشراء، و4.27 للبيع، لتشهد العملة السعودية تحركًا طفيفًا نحو الانخفاض مقابل الجنيه المصرى لا يجاوز 3 قروش خلال التدواولات فى سوق الصرف الشهر الحالى.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 52.02 جنيه للشراء، 52.45 جنيه للبيع لدى البنك المركزى.

وتراجعت العملة الكويتية مقابل الجنيه أكثر من 1.2% بقيمة 65 قرشًا خلال هذا العام ، لتصل إلى مستوى 52.03 جنيه للشراء، 52.46 جنيه للبيع، مقابل 52.69 جنيه للشراء، و53.12 جنيه للبيع فى يناير الماضى.

أسعار العملات فى البنوك الحكومية

وشهدت أسعار الدولار في أكبر بنكين حكوميين الأهلى ومصر استقرارًا عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وحقق سعر صرف الدينار فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.58 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، بنهاية تداولات شهر يوليو مقابل 49.47 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع يوم الأحد الماضى. سعر الدولار اليوم امام الجنيه

واستقر سعر الريال السعودى في أكبر بنكين حكوميين فى مصر “الأهلى ومصر” وبلغ 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه البيع.

ووصل سعر اليورو فى بنك مصر إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.68 للبيع يوم الأربعاء الماضى، مقارنة 18.11 جنيه للشراء، و18.33 للبيع عن تعاملات الأحد الماضى.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بشركة مصر للصرافة

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى فى شركة مصر للصرافة 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي بشركة الصرافة التابعة لثاني أكبر بنك حكومي بنك مصر 15.65 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع .

فيما وصل سعر الجنيه الاسترليني فى الشركة إلى 20.55 جنيه للشراء، 20.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى 4.14 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى إلى 49.58 جنيه للشراء، 52.73 جنيه للبيع.

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