بنـــوك

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الأربعاء 23-9-2020 في مصر

وسجل أعلي سعر للعملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه
فاطمه امام 10:52 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 10:52 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

ترصد  بوابة  «المال» أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 .

وتتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى عدد من كبرى.

اقرأ أيضا  ارتفاع طفيف لسعر الدولار في البنوك منتصف تعاملات الثلاثاء 22-9-2020

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع الأهلي المصري وبلوم ومصر إيران للتنمية والأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عوده.  

سجل أعلى سعر الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في تعاملات بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك عوده، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية.

الدولار
سعر الدولار

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، ، وقناة السويس، والمشرق، والعقاري، والإسكان والتعمير، HSBC ، التجاري الدولي.

اقرأ أيضا  «بيتابس – مصر» تسعى لخلق حلول بديلة للدفع وتطلق نظاما جديدا بالربع الأخير

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.60 للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.40 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

اليورو
سعر اليور في البنوك

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

واستقر اليورو في المصرف العربي الدولى بمصر، مسجلًا 18.55 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، خلال التعاملات.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الإثنين 21-9-2020

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

عملات نقدية سعودية
سعر صرف الريال السعودى

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الثلاثاء 22-9-2020

الحسينى حسن 4:40 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الإثنين 21-9-2020

الحسينى حسن 5:00 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات اليوم الإثنين 21-9-2020 في مصر

فاطمه امام 10:46 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

محمد عبد السند 9:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

الحسينى حسن 4:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الخميس 17-9-2020

الحسينى حسن 4:00 م, الخميس, 17 سبتمبر 20