بنـــوك

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

فى عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية بداية تعاملات اليوم
‫محمود الصباغ‬‎ 11:24 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 11:24 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد  بوابة  “المال” أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه فى عدد من البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 .

وتتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى تستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وتستعرض “المال” فى التقرير التالى أسعار العملات فى عدد من كبرى.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 19-9-2020 في مصر

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع الأهلي المصري وبلوم ومصر إيران للتنمية والأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عوده.  

سجل أعلى سعر الدولار الأمريكي 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، في تعاملات بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك عوده، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، ، وقناة السويس، والمشرق، والعقاري، والإسكان والتعمير، HSBC ، التجاري الدولي.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الخميس 17-9-2020

سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري

وسجل اليورو فى بنك مصر مستوى 18.58 جنيه للشراء، و18.60 للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.40 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

وفى بنك HSBC سجل اليورو 18.38 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

واستقر اليورو في المصرف العربي الدولى بمصر، مسجلًا 18.55 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، خلال التعاملات.

اقرأ أيضا  كيف استفادت شركات التمويل الاستهلاكى من خدمات الدفع الإلكترونى ؟
اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

محمد عبد السند 11:03 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الإثنين 21-9-2020

الحسينى حسن 5:00 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات اليوم الإثنين 21-9-2020 في مصر

فاطمه امام 10:46 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020

محمد عبد السند 9:23 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الأحد 20-9-2020

الحسينى حسن 4:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 20-9-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 12:24 م, الأحد, 20 سبتمبر 20